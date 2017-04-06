Суд в Петербурге решит вопрос об аресте возможных пособников террористов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в четверг решит вопрос об аресте восьмерых подозреваемых в содействии террористам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"Слушания по материалам об избрании меры пресечения в отношении восьмерых человек, подозреваемых в содействии террористической деятельности, состоятся сегодня в Октябрьском районном суде Петербурга ориентировочно в 15 часов", — сказала Лебедева.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время в Санкт-Петербурге вербовали преимущественно выходцев из республик Средней Азии "для совершения преступлений террористической направленности" и вовлекали их в деятельность террористических группировок "Джебхат-ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ). Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

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