Генерал-майор ФСБ объяснил, почему не удалось предотвратить теракт в метро

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы в случае со взрывом в Санкт-Петербурге действовали правильно, и только фактор времени не позволил им выявить террориста, от подобного не застрахована ни одна страна, заявил в интервью РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

"Если бы она (информация о готовящемся теракте — ред.) была достаточно серьезной, то, уверен, и на рамки металлодетекторов бы поставили Росгвардию в неограниченных количествах, и досматривали бы всех. Не было информации, где произойдет теракт. Он мог быть совершен на любом объекте повышенной опасности", — сказал Михайлов.

"Если бы в ходе проверки информации вышли на то, что она имеет отношение к конкретному лицу, месту, конкретной форме совершения преступления, тогда бы она представляла какой-то интерес", — отметил эксперт.

Он полагает, что для отработки оперативной информации, которая, возможно, имелась в распоряжении сотрудников российских специальных служб, не хватило времени.

"Это характерно для всех спецслужб мира и вообще для любого анализа: когда не хватает большого количества составляющих, то мы их ищем. Но здесь получается, что один убегает, а другой догоняет. И если на злоумышленника еще не вышли, а он уже совершил что-то, то это не значит, что кто-то в спецслужбах проявил невнимательность", — считает генерал.

Он отметил эффективную системную работу ФСБ России по предотвращению террористических проявлений.

"Мы говорим о событиях, которые носят форс-мажорный характер. А должны посмотреть, какое количество террористических групп было выявлено и ликвидировано. Представьте масштаб последствий, если бы два десятка нейтрализованных террористических групп реализовали свои человеконенавистнические планы. Думаю, что и в случае с терактом в Петербурге наши специальные службы все делали правильно, и только фактор времени не позволил выявить террориста. От такого не застрахована ни одна спецслужба мира", — заключил Михайлов.

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