В Петербурге задержали седьмого подозреваемого в вербовке террористов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержан седьмой подозреваемый в вербовке террористов в "Джебхат ан-Нусру" и "Исламское государство"*, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в среду СК сообщил о задержании в Северной столице шести граждан из республик Средней Азии за содействие террористической деятельности.

"Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "содействие террористической деятельности". Пятого апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны 7 граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать", — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время в Санкт-Петербурге вербовали преимущественно выходцев из республик Средней Азии "для совершения преступлений террористической направленности" и вовлекали их в деятельность "Нусры" и ИГ. Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

* Террористическая организация, запрещенная в России.