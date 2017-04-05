Джалилов был орудием в руках радикалов, считают эксперты

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Подозреваемый в организации теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов не похож на профессионального террориста-смертника, он мог действовать неосознанно или находясь под давлением со стороны радикальных исламистов, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости в среду.
Следственный комитет РФ во вторник назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро — это 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В МИД Киргизии сообщили, что в 2011 году он получил паспорт гражданина РФ и с того времени постоянно проживал на территории России.
Смертник поневоле
47.2%Нет, не намерен(а) поддаваться страху
19.4%Да, но вынужден(а) ездить на нем
5.3%Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
28.1%Я вообще не пользуюсь метро
Он напомнил, что Следственный комитет подтвердил наличие ДНК предполагаемого исполнителя теракта на телах погибших и на бомбе, обезвреженной на станции метро "Площадь Восстания".
"Оснований сомневаться в том, что он нес бомбу, нет, но с трудом верится, что этот молодой человек осознанно шел на тот акт, который он совершил. Его могли использовать "в темную" — он нес портфель, не знал, что в нем, и его подорвали вместе с бомбой. Он также мог находиться под серьезным психологическим давлением, под наркотиками или психотропными веществами — это другой вариант. И третье — его могли поставить в условия жесткой финансовой зависимости", — отметил собеседник агентства.
"Вопросов очень много, и я думаю, что Следственный комитет все-таки даст более развернутое свое трактование того, что они выявили, это не проблема. Все варианты рассматриваются, но для окончательных выводов нужна серьезная доказательная база", — подчеркнул ветеран "Альфы".
По одной схеме
Член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ России запаса Александр Михайлов также отметил, что предполагаемый исполнитель теракта не похож на профессионального террориста и, вероятно, стал всего лишь орудием в руках радикалов.
Он добавил, что "люди, имеющие турбулентность сознания", склонны искать ответы на сложные вопросы в каких-нибудь "поваренных книгах анархиста". При этом вербовщики террористов действуют по схожей с сектантами схеме: когда человек оказывается в сложной жизненной ситуации, они берут его под свою опеку и навязывают нужные мировоззренческие установки, идеологию, цели и задачи.
"Человек, может быть, даже идя навстречу им, не разделяет эти установки, но в них он видит пути решения своих проблем, удовлетворения амбиций", — заявил эксперт.
Михайлов также отметил, что Джалиловым вряд ли двигало стремление отомстить за контртеррористическую операцию России в Сирии, поскольку он долгое время проживал на территории РФ, родился в Киргизии и не имеет к Сирии никакого отношения.
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