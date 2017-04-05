Джалилов был орудием в руках радикалов, считают эксперты

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Подозреваемый в организации теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов не похож на профессионального террориста-смертника, он мог действовать неосознанно или находясь под давлением со стороны радикальных исламистов, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости в среду.

Следственный комитет РФ во вторник назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро — это 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В МИД Киргизии сообщили, что в 2011 году он получил паспорт гражданина РФ и с того времени постоянно проживал на территории России.

Смертник поневоле

"Исходя из тех фотографий и данных, которые уже появились в открытом доступе, есть определенные сомнения в том, что этот россиянин киргизского происхождения действительно является смертником и находился в соответствующем психологическом состоянии", — сказал Гончаров президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Он напомнил, что Следственный комитет подтвердил наличие ДНК предполагаемого исполнителя теракта на телах погибших и на бомбе, обезвреженной на станции метро "Площадь Восстания".

"Оснований сомневаться в том, что он нес бомбу, нет, но с трудом верится, что этот молодой человек осознанно шел на тот акт, который он совершил. Его могли использовать "в темную" — он нес портфель, не знал, что в нем, и его подорвали вместе с бомбой. Он также мог находиться под серьезным психологическим давлением, под наркотиками или психотропными веществами — это другой вариант. И третье — его могли поставить в условия жесткой финансовой зависимости", — отметил собеседник агентства.

По его словам, для установления точной картины преступления пока нет ответов на ряд важных вопросов. В частности, неизвестно, как Джалилов смог пронести в метро взрывное устройство и оставить его на станции, как он планировал привести заложенную бомбу в действие, а также были ли бомбы оборудованы часовом механизмом или мобильным телефоном, которые могли бы вызвать детонацию.

"Вопросов очень много, и я думаю, что Следственный комитет все-таки даст более развернутое свое трактование того, что они выявили, это не проблема. Все варианты рассматриваются, но для окончательных выводов нужна серьезная доказательная база", — подчеркнул ветеран "Альфы".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Мать Джалилова призналась журналистам, что не верит в виновность сына

По одной схеме

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ России запаса Александр Михайлов также отметил, что предполагаемый исполнитель теракта не похож на профессионального террориста и, вероятно, стал всего лишь орудием в руках радикалов.

"Он не очень похож на профессионального террориста. Мы можем исходить из психологического портрета конкретного человека, который мог стать орудием, скажем, радикального ислама. Он мог реализовать такое преступление в связи со своими мировоззренческими установками, а может быть, это было вторичным. А первичным могли быть личные обиды, то, что его в последнее время угнетало и раздражало", — сказал Михайлов.

Он добавил, что "люди, имеющие турбулентность сознания", склонны искать ответы на сложные вопросы в каких-нибудь "поваренных книгах анархиста". При этом вербовщики террористов действуют по схожей с сектантами схеме: когда человек оказывается в сложной жизненной ситуации, они берут его под свою опеку и навязывают нужные мировоззренческие установки, идеологию, цели и задачи.

"Человек, может быть, даже идя навстречу им, не разделяет эти установки, но в них он видит пути решения своих проблем, удовлетворения амбиций", — заявил эксперт.

Михайлов также отметил, что Джалиловым вряд ли двигало стремление отомстить за контртеррористическую операцию России в Сирии, поскольку он долгое время проживал на территории РФ, родился в Киргизии и не имеет к Сирии никакого отношения.

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