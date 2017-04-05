Свидетели о взрыве в Петербурге: люди думали, что взорвался телефон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Уральские музыканты из группы "ГештальТ", находившиеся во время ЧП в поезде в петербургском метро, подумали, что взорвался мобильный телефон, и даже не предполагали, что это мог быть теракт.

Как рассказал РИА Новости музыкант группы Александр Чвала, в Петербурге он находился с творческим туром. Вместе с ним в Северной столице находилась директор коллектива Елена Краснова.

"Третьего апреля мы уже собирались улетать домой. Прошлись, посмотрели на "Аврору", сели на станции метро "Горьковская" и уже поехали на "Московскую", чтобы там выйти, пересесть на автобус, добраться до аэропорта. И между "Сенной" и "Технологическим институтом" произошел этот взрыв. Мы ехали в вагоне, услышали хлопок", — вспоминает Александр.

По его словам, взрыв был оглушающий, все испугались, начали переглядываться, спрашивать, что произошло. "Пошли разговоры о том, что взорвался китайский сотовый телефон. Люди, ехавшие в вагоне, передали машинисту по радиосвязи, что взорвался телефон. До конца поездки люди не предполагали, что произошел теракт", — добавляет музыкант. Потом, по его словам, поезд остановился на станции, и машинист объявил, что состав дальше не пойдет по техническим причинам.

Чвала рассказал, что на станции было сильное задымление, ничего не было видно. "Услышали крик девушки, а потом увидели двух женщин, которые были все в крови. На платформе без движения лежал мужчина", — вспоминает музыкант. Затем раздались крики: "Трупы, трупы!"

Потом музыканты на трех автобусах, с пересадками добрались до аэропорта: "Город был парализован, весь в автомобильных заторах. На улицах было много машин скорой помощи, пожарных автомобилей". В аэропорт они прибыли за 20 минут до вылета, при этом прошли двойной досмотр.

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