Свидетели о взрыве в Петербурге: люди думали, что взорвался телефон

16:0305.04.2017
(обновлено: 16:07 05.04.2017)
86102
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Уральские музыканты из группы "ГештальТ", находившиеся во время ЧП в поезде в петербургском метро, подумали, что взорвался мобильный телефон, и даже не предполагали, что это мог быть теракт.
Как рассказал РИА Новости музыкант группы Александр Чвала, в Петербурге он находился с творческим туром. Вместе с ним в Северной столице находилась директор коллектива Елена Краснова.
"Третьего апреля мы уже собирались улетать домой. Прошлись, посмотрели на "Аврору", сели на станции метро "Горьковская" и уже поехали на "Московскую", чтобы там выйти, пересесть на автобус, добраться до аэропорта. И между "Сенной" и "Технологическим институтом" произошел этот взрыв. Мы ехали в вагоне, услышали хлопок", — вспоминает Александр.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
По его словам, взрыв был оглушающий, все испугались, начали переглядываться, спрашивать, что произошло. "Пошли разговоры о том, что взорвался китайский сотовый телефон. Люди, ехавшие в вагоне, передали машинисту по радиосвязи, что взорвался телефон. До конца поездки люди не предполагали, что произошел теракт", — добавляет музыкант. Потом, по его словам, поезд остановился на станции, и машинист объявил, что состав дальше не пойдет по техническим причинам.
Чвала рассказал, что на станции было сильное задымление, ничего не было видно. "Услышали крик девушки, а потом увидели двух женщин, которые были все в крови. На платформе без движения лежал мужчина", — вспоминает музыкант. Затем раздались крики: "Трупы, трупы!"
Потом музыканты на трех автобусах, с пересадками добрались до аэропорта: "Город был парализован, весь в автомобильных заторах. На улицах было много машин скорой помощи, пожарных автомобилей". В аэропорт они прибыли за 20 минут до вылета, при этом прошли двойной досмотр.
Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>