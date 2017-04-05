Родные Джалилова не верят, что он совершил теракт в петербургском метро

БИШКЕК, 5 апр – РИА Новости. Родственники Акбаржона Джалилова не верят в его причастность к теракту в метро Санкт-Петербурга, сообщает киргизское радио "Азаттык".
Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2", погибли 14 человек. По версии следствия, 22-летний Джалилов сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания" (ее обезвредили), а потом взорвал себя в вагоне поезда. Джалилов — уроженец Киргизии, гражданин России и узбек по национальности, его семья живет в Киргизии.
"Акбаржон не был женат. Я слышала, что он служил в российской армии. Не думаю, что отслуживший в армии парень пойдет на такое. Я очень удивлена. Он разумный парень, окончил школу им. Токтогула. Он уехал в Россию 5-6 лет назад", — приводит радио слова тети подозреваемого Дилабзо Джалиловой.
Родственники Джалиловых рассказали, что накануне на допрос в госкомитет нацбезопасности Киргизии вызывали шестерых членов семьи: отца Акрамжона, мать Одинахон, старшую сестру, 17-летнего младшего брата, а также двух братьев отца. Всех их позже отпустили.
Ранее в МИД Киргизии сообщили, что Джалилов получил российский паспорт в 2011 году.
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