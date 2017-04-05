Сенатора Тюльпанова похоронят 7 апреля в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Похороны сенатора Вадима Тюльпанова, скончавшегося в результате несчастного случая, пройдут в Петербурге 7 апреля, сообщил РИА Новости представитель аппарата городского парламента.

"Похороны Вадима Тюльпанова пройдут 7 апреля", — сказал собеседник агентства. Комиссию по подготовке к траурной церемонии возглавил спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Тюльпанов в 2003-2011 годах возглавлял законодательное собрание Петербурга, а затем стал сенатором. Во вторник Тюльпанов погиб на 53-м году жизни. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что сенатор скончался от перелома основания черепа в результате несчастного случая.