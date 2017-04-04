В Петербурге умер сенатор Тюльпанов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сенатор Вадим Тюльпанов скоропостижно скончался, сообщил во вторник вечером член высшего совета ЕР, советник спикера Госдумы Юрий Шувалов.

Очень жаль, что ушёл Вадим Тюльпанов. — Юрий Шувалов (@J_Shuvalov) 4 апреля 2017 г.

По данным Следственного комитета России, сенатор умер в результате несчастного случая. Днем 4 апреля он находился в оздоровительном центре в Кировском районе Петербурга. Там Тюльпанов поскользнулся и получил при падении травму. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. После смерти сенатора следователи проводят проверку.