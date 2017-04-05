В больницах остаются 55 пострадавших при взрыве в петербургском метро

С.-ПЕТЕРБУРГ 5 апр — РИА Новости. В настоящее время в больницах Санкт-Петербурга находятся 55 человек, госпитализированных после взрыва в метрополитене в понедельник; один из них готовится к выписке, сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

"В настоящее время остается в стационаре 55 пострадавших. Рассматривается вопрос о выписке еще одного пострадавшего", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек.