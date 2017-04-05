Жителю Кузбасса прислали статуэтку барана вместо купленного навигатора

КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Полицейские кузбасского города Междуреченска разыскивают интернет-мошенника, который вместо навигатора прислал горожанину фарфоровую статуэтку барана, сообщила в среду пресс-служба областного главка МВД.

Правоохранители узнали о курьезном инциденте от 42-летнего местного жителя, который стал жертвой мошенника. Несколько недель назад потерпевший на сайте магазина электроники сделал заявку на приобретение автомобильного навигатора. После этого с ним связалась женщина, представившаяся работницей торговой точки. Обсудив детали заказа, она сообщила, будто заявка поступила в обработку и в течение нескольких дней технику доставят адресату.

"Накануне горожанин получил посылку и оплатил ее на почте. Однако вместо ожидаемого гаджета внутри обнаружил фарфоровую статуэтку барана. Обманутый покупатель попытался связаться с представителем интернет-магазина, но ее телефон оказался отключен. Осознав, что стал жертвой мошенницы, потерпевший обратился в полицию", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемого и уже выяснили, что номер телефона, с которого звонили якобы из магазина, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество", санкции которой предусматривают от 2 до 5 лет лишения свободы.