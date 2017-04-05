Ространснадзор рассказал о ходе проверки петербургского метрополитена

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Ространснадзор ведёт проверку метрополитена Санкт-Петербурга, сообщил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.

Ранее, в понедельник, Минтранс России сообщал, что Ространснадзор проведёт внеплановую проверку метро Петербурга.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

"Оперативный штаб и в центральном аппарате, и в территориальном органе сформированы были 3 числа. Проверка идёт. Сегодня мы уже выезжаем. (Началась проверка — ред.) третьего апреля", — сообщил Басаргин в кулуарах коллегии Минтранса РФ.