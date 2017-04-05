Соседи обвиняемого во взрыве в Петербурге: перед терактом вся семья исчезла

БИШКЕК, 5 апр – РИА Новости. Дядя уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, подозреваемого в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, отрицает, что его племянник был экстремистом, передает киргизское агентство "24.kg".

"По его словам, Акбаржон регулярно посещал мечеть, но не замечен в приверженности экстремистским взглядам. На остальные вопросы агентства Имаджон Джалилов отказался отвечать, объясняя это тем, что "толком не общается со своей родней", — говорится в сообщении агентства.

Соседи родителей подозреваемого характеризуют семью Джалиловых как очень "положительную и дружную". У Джалиловых трое детей, из которых только младший сын пока живет с родителями. В этом году он заканчивает школу в Оше. Старшая сестра подозреваемого живет с мужем.

"Но накануне сообщения о теракте в Петербурге вся семья исчезла, включая младшего Аброржона", — приводит СМИ слова соседей.

СК во вторник назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро — это 22-летний уроженец Киргизии Джалилов. Ранее в ГКНБ сообщили РИА Новости, что родственников подозреваемого в причастности ко взрыву в метро Санкт-Петербурга, проживающих в Киргизии, допросили в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

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