Соседи обвиняемого во взрыве в Петербурге: перед терактом вся семья исчезла

БИШКЕК, 5 апр – РИА Новости. Дядя уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, подозреваемого в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, отрицает, что его племянник был экстремистом, передает киргизское агентство "24.kg".
Соседи родителей подозреваемого характеризуют семью Джалиловых как очень "положительную и дружную". У Джалиловых трое детей, из которых только младший сын пока живет с родителями. В этом году он заканчивает школу в Оше. Старшая сестра подозреваемого живет с мужем.
"Но накануне сообщения о теракте в Петербурге вся семья исчезла, включая младшего Аброржона", — приводит СМИ слова соседей.
СК во вторник назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро — это 22-летний уроженец Киргизии Джалилов. Ранее в ГКНБ сообщили РИА Новости, что родственников подозреваемого в причастности ко взрыву в метро Санкт-Петербурга, проживающих в Киргизии, допросили в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
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