СК раскрыл подробности обыска у предполагаемого петербургского смертника

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (398)

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Следователи обыскали дом Акбаржона Джалилова, которого подозревают во взрыве в петербургском метро. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали момент, когда предполагаемый смертник вышел на улицу с сумкой и рюкзаком.

Ход расследования

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля, погибли 14 человек. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала журналистам, что следователи допросили более 40 человек — очевидцев взрыва, сотрудников метрополитена и поездную бригаду. О первых результатах расследования доложили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в совещании также приняли участие оперативники МВД и ФСБ.

"На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — рассказала Петренко.

По ее словам, сотрудники СК также изъяли большое количество предметов, которые сейчас анализируют эксперты и криминалисты.

Что известно о предполагаемом смертнике

Имя предполагаемого террориста СК назвал накануне. Подозреваемым оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Предположительно, взрывчатка находилась в рюкзаке и взорвалась именно на теле Джалилова. Спецслужбам удалось отследить его путь по камерам видеонаблюдения, которые установлены в подземных переходах, вестибюлях метро и на улицах Санкт-Петербурга.

В Следственном комитете рассказали, что на сумке с взрывным устройством, которую нашли на станции "Площадь Восстания", были обнаружены генетические следы Джалилова. Записи с видеокамер показали, что бомбу оставил тот же человек, который позднее устроил взрыв на перегоне "Сенная площадь"-"Технологический институт-2".

В посольстве Киргизии в Москве РИА Новости рассказали, что правоохранительные органы страны напрямую контактируют с российскими силовиками.

"Они (российские правоохранительные органы — ред.) напрямую вышли на наш Государственный комитет национальной безопасности, и там подтвердили, что это уроженец Киргизии. Он там родился, но не имел гражданства Кыргызстана. Когда ему исполнилось 16 лет, он получил первый паспорт здесь (в России — ред.)", — пояснила пресс-атташе дипмиссии Гулбарчын Байымбетова.

Повода для паники нет

После взрыва в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.

"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — отметили в НАК.

В ведомстве подчеркнули, что "единственно достоверными и точными" данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.

Версия о случайном взрыве

Источник РИА Новости в правоохранительных органах накануне рассказал, что взрывное устройство в метро могло сработать случайно.

"В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства", — заявил собеседник агентства.

В правоохранительных органах эту информацию пока не комментируют.

Кроме того, появилась информация о том, что у предполагаемого смертника могли быть сообщники.

"Сейчас активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один. Кто-то мог поставлять ему элементы для взрывчатки, обеспечить ее провоз, обеспечить ему место для работы над ней, а также организовать сам план теракта", — рассказал РИА Новости другой источник в силовых структурах.

Он уточнил, что это лишь одна из рабочих версий, однако следователи активно прорабатывают этот вариант.

Погибшие и пострадавшие

Согласно последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших до сих пор находятся в больницах. Такие цифры озвучила министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая лично координирует работу медиков в Петербурге.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уточнил, что 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 27 человек — в состоянии средней тяжести, состояние еще десяти человек он охарактеризовал как среднее.

По словам градоначальника, в больницах находятся не только петербуржцы, но и жители других регионов. Кроме того, среди пострадавших четыре иностранца.

"По нашим данным, всего пострадали четыре иностранных гражданина: граждане Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана. Также пострадал (гражданин) Латвии, он госпитализирован в Елизаветинскую больницу", — сообщил журналистам глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Во вторник вечером Следственный комитет опубликовал список из десяти погибших, чьи личности уже установлены. Для опознания еще четверых потребуется генетическая экспертиза.