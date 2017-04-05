США
5.045 апреля10:44МСК
USD56.56+0.42
EUR60.24+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

СК раскрыл подробности обыска у предполагаемого петербургского смертника

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (398)
09:1405.04.2017
(обновлено: 09:36 05.04.2017)
03382938
Сотрудники правоохранительных органов у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Следователи обыскали дом Акбаржона Джалилова, которого подозревают во взрыве в петербургском метро. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали момент, когда предполагаемый смертник вышел на улицу с сумкой и рюкзаком.

Сотрудник службы безопасности в метро. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НАК опроверг слухи о готовящихся в России терактах
Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля, погибли 14 человек. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

Ход расследования

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала журналистам, что следователи допросили более 40 человек — очевидцев взрыва, сотрудников метрополитена и поездную бригаду. О первых результатах расследования доложили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в совещании также приняли участие оперативники МВД и ФСБ.

"На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — рассказала Петренко.

По ее словам, сотрудники СК также изъяли большое количество предметов, которые сейчас анализируют эксперты и криминалисты.

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
Перейти в фотобанк
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS/ Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
/

Что известно о предполагаемом смертнике

Фото предполагаемого террориста-смертника на странице ВКонтакте
© vk.com/Akbar Djalilov
Знакомый смертника Джалилова: "Мы занимались спортом, а не религией"
Имя предполагаемого террориста СК назвал накануне. Подозреваемым оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Предположительно, взрывчатка находилась в рюкзаке и взорвалась именно на теле Джалилова. Спецслужбам удалось отследить его путь по камерам видеонаблюдения, которые установлены в подземных переходах, вестибюлях метро и на улицах Санкт-Петербурга.

В Следственном комитете рассказали, что на сумке с взрывным устройством, которую нашли на станции "Площадь Восстания", были обнаружены генетические следы Джалилова. Записи с видеокамер показали, что бомбу оставил тот же человек, который позднее устроил взрыв на перегоне "Сенная площадь"-"Технологический институт-2".

Траур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Тревога и скорбь на Неве. Репортаж из города, пережившего теракт
В посольстве Киргизии в Москве РИА Новости рассказали, что правоохранительные органы страны напрямую контактируют с российскими силовиками.

"Они (российские правоохранительные органы — ред.) напрямую вышли на наш Государственный комитет национальной безопасности, и там подтвердили, что это уроженец Киргизии. Он там родился, но не имел гражданства Кыргызстана. Когда ему исполнилось 16 лет, он получил первый паспорт здесь (в России — ред.)", — пояснила пресс-атташе дипмиссии Гулбарчын Байымбетова.

Повода для паники нет

Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Когда лучше молчать: реакция соцсетей на теракт в Санкт-Петербурге
После взрыва в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.

"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — отметили в НАК.

В ведомстве подчеркнули, что "единственно достоверными и точными" данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.

Версия о случайном взрыве

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Бастрыкин поручил проверить возможные связи петербургского террориста с ИГ*
Источник РИА Новости в правоохранительных органах накануне рассказал, что взрывное устройство в метро могло сработать случайно.

"В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства", — заявил собеседник агентства.

В правоохранительных органах эту информацию пока не комментируют.

Кроме того, появилась информация о том, что у предполагаемого смертника могли быть сообщники.

"Сейчас активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один. Кто-то мог поставлять ему элементы для взрывчатки, обеспечить ее провоз, обеспечить ему место для работы над ней, а также организовать сам план теракта", — рассказал РИА Новости другой источник в силовых структурах.

Он уточнил, что это лишь одна из рабочих версий, однако следователи активно прорабатывают этот вариант.

Цветы в память о погибших в Санкт–Петербурге
Девушка возлагает цветы к мемориалу города Ленинград на Аллее Городов-героев в Москве в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших при взрыве в петербургском метро.
Мужчина возлагает цветы у входа в вестибюль станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи еще вчера появились возле станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин в понедельник вечером в память о погибших возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Цветы и свечи у посольства РФ в Риге в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Жители Латвии приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России в Риге.
Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
Перейти в фотобанк
Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Цветы у посольства РФ в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают свои соболезнования в связи со взрывом.
Глава Крыма Сергей Аксенов, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Симферополе.
© РИА Новости. Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Главы Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим на площади Ленина в Симферополе. В городе объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва в Санкт-Петербурге.
Женщина возлагает цветы рядом со станцией метро Технологический институт в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Женщина пришла к посольству РФ в Берлине почтить память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Люди приходят к посольству России в центре Берлина, чтобы почтить память погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Первые букеты и свечи появились у ограды дипмиссии спустя несколько часов после известия о трагедии.
Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Люди приносят цветы и свечи в память о погибших в Петербурге к вестибюлю станции метро "Площадь Тукая" в Казани.
Цветы возле станции метро в Санкт-Петербурге. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Цветы возле станции метро "Гражданский проспект" в Санкт-Петербурге.
Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Севастополе
© РИА Новости. Андрей Киреев
Перейти в фотобанк
Участники севастопольской акции памяти о погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге.
Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга на площади Ленина в Симферополе
© РИА Новости. Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Акция памяти по погибшим в Петербурге на площади Ленина в Симферополе.
Юноша принес цветы к посольству РФ в США почтить память погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Юноша принес цветы к российскому посольству в США.
Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Митинг памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга у посольства РФ в Париже
© РИА Новости. Виктория Иванова
Перейти в фотобанк
В Париже во вторник у российского посольства прошел митинг памяти по погибшим в результате взрыва в Санкт-Петербурге. "Мы хотим засвидетельствовать свою дружбу, свою близость с Россией и ее народом", — рассказал организатор акции Андре Шанклю.
/

Погибшие и пострадавшие

Огни Эйфелевой башни
Огни на Эйфелевой башне погасли в память о жертвах теракта в Петербурге
Согласно последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших до сих пор находятся в больницах. Такие цифры озвучила министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая лично координирует работу медиков в Петербурге.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уточнил, что 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 27 человек — в состоянии средней тяжести, состояние еще десяти человек он охарактеризовал как среднее.

По словам градоначальника, в больницах находятся не только петербуржцы, но и жители других регионов. Кроме того, среди пострадавших четыре иностранца.

Приспущенные флаги над зданием Мариинского дворца в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате взрыва в петербургском метрополитене
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Социальные сети скорби и поддержки: от отчаяния до стихов о Петербурге
"По нашим данным, всего пострадали четыре иностранных гражданина: граждане Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана. Также пострадал (гражданин) Латвии, он госпитализирован в Елизаветинскую больницу", — сообщил журналистам глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Во вторник вечером Следственный комитет опубликовал список из десяти погибших, чьи личности уже установлены. Для опознания еще четверых потребуется генетическая экспертиза.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена