СК раскрыл подробности обыска у предполагаемого петербургского смертника

09:1405.04.2017
(обновлено: 09:36 05.04.2017)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Следователи обыскали дом Акбаржона Джалилова, которого подозревают во взрыве в петербургском метро. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали момент, когда предполагаемый смертник вышел на улицу с сумкой и рюкзаком.
Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля, погибли 14 человек. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.
Ход расследования
Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала журналистам, что следователи допросили более 40 человек — очевидцев взрыва, сотрудников метрополитена и поездную бригаду. О первых результатах расследования доложили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в совещании также приняли участие оперативники МВД и ФСБ.
"На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — рассказала Петренко.
По ее словам, сотрудники СК также изъяли большое количество предметов, которые сейчас анализируют эксперты и криминалисты.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Что известно о предполагаемом смертнике
Имя предполагаемого террориста СК назвал накануне. Подозреваемым оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
Предположительно, взрывчатка находилась в рюкзаке и взорвалась именно на теле Джалилова. Спецслужбам удалось отследить его путь по камерам видеонаблюдения, которые установлены в подземных переходах, вестибюлях метро и на улицах Санкт-Петербурга.
В Следственном комитете рассказали, что на сумке с взрывным устройством, которую нашли на станции "Площадь Восстания", были обнаружены генетические следы Джалилова. Записи с видеокамер показали, что бомбу оставил тот же человек, который позднее устроил взрыв на перегоне "Сенная площадь"-"Технологический институт-2".
В посольстве Киргизии в Москве РИА Новости рассказали, что правоохранительные органы страны напрямую контактируют с российскими силовиками.
"Они (российские правоохранительные органы — ред.) напрямую вышли на наш Государственный комитет национальной безопасности, и там подтвердили, что это уроженец Киргизии. Он там родился, но не имел гражданства Кыргызстана. Когда ему исполнилось 16 лет, он получил первый паспорт здесь (в России — ред.)", — пояснила пресс-атташе дипмиссии Гулбарчын Байымбетова.
Повода для паники нет
После взрыва в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.
"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — отметили в НАК.
В ведомстве подчеркнули, что "единственно достоверными и точными" данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.
Версия о случайном взрыве
Источник РИА Новости в правоохранительных органах накануне рассказал, что взрывное устройство в метро могло сработать случайно.
"В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства", — заявил собеседник агентства.
В правоохранительных органах эту информацию пока не комментируют.
Кроме того, появилась информация о том, что у предполагаемого смертника могли быть сообщники.
"Сейчас активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один. Кто-то мог поставлять ему элементы для взрывчатки, обеспечить ее провоз, обеспечить ему место для работы над ней, а также организовать сам план теракта", — рассказал РИА Новости другой источник в силовых структурах.
Он уточнил, что это лишь одна из рабочих версий, однако следователи активно прорабатывают этот вариант.
Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших при взрыве в петербургском метро.
Цветы и свечи еще вчера появились возле станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин в понедельник вечером в память о погибших возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Жители Латвии приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России в Риге.
Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают свои соболезнования в связи со взрывом.
Главы Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим на площади Ленина в Симферополе. В городе объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва в Санкт-Петербурге.
Цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Люди приходят к посольству России в центре Берлина, чтобы почтить память погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Первые букеты и свечи появились у ограды дипмиссии спустя несколько часов после известия о трагедии.
Люди приносят цветы и свечи в память о погибших в Петербурге к вестибюлю станции метро "Площадь Тукая" в Казани.
Цветы возле станции метро "Гражданский проспект" в Санкт-Петербурге.
Участники севастопольской акции памяти о погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге.
Акция памяти по погибшим в Петербурге на площади Ленина в Симферополе.
Юноша принес цветы к российскому посольству в США.
Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
В Париже во вторник у российского посольства прошел митинг памяти по погибшим в результате взрыва в Санкт-Петербурге. "Мы хотим засвидетельствовать свою дружбу, свою близость с Россией и ее народом", — рассказал организатор акции Андре Шанклю.
Погибшие и пострадавшие
Согласно последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших до сих пор находятся в больницах. Такие цифры озвучила министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая лично координирует работу медиков в Петербурге.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уточнил, что 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 27 человек — в состоянии средней тяжести, состояние еще десяти человек он охарактеризовал как среднее.
По словам градоначальника, в больницах находятся не только петербуржцы, но и жители других регионов. Кроме того, среди пострадавших четыре иностранца.
"По нашим данным, всего пострадали четыре иностранных гражданина: граждане Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана. Также пострадал (гражданин) Латвии, он госпитализирован в Елизаветинскую больницу", — сообщил журналистам глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.
Во вторник вечером Следственный комитет опубликовал список из десяти погибших, чьи личности уже установлены. Для опознания еще четверых потребуется генетическая экспертиза.