Следователи установили место жительства исполнителя теракта в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (386)

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Следователи установили место, где проживал исполнитель теракта в Петербурге Акбаржон Джалилов, в доме провели обыск, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко после оперативного совещания, проведенного главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

"Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — сказала Петренко.

По словам представителя, Бастрыкин завершил оперативное совещание в 0.30 мск, в ходе которого были подведены промежуточные результаты расследования теракта. На заседании присутствовали оперативные подразделения ФСБ и МВД России.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Паника, крики и дым - первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

"Председателю СК России доложено об объеме проведенных следственных действий. К настоящему моменту допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами", — добавила Петренко.

Третьего апреля в метро Петербурга произошел взрыв. Другой взрыв удалось предотвратить после обнаружения взрывного устройства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.