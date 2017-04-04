Следствие не исключает, что у петербургского террориста были сообщники

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Следствие не исключает наличие сообщников у террориста, взорвавшего бомбу в петербургском метро, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сейчас активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один. Кто-то мог поставлять ему элементы для взрывчатки, обеспечить её провоз, обеспечить ему место для работы над ней, а также организовать сам план теракта", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент это лишь одна из рабочих версий. Однако, правоохранители активно прорабатывают данный вариант.