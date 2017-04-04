СК опубликовал список имен 10 погибших при теракте в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал список из десяти погибших при взрыве в вагоне петербургского метро, чьи личности уже установлены.
- Алиева Динара Самандаровна (08.10.1996),
- Арышев Максим Витальевич (18.08.1996),
- Даниленко Оксана Геннадьевна (03.10.1991),
- Малюкова Ксения Сергеевна (11.09.1998),
- Медянцева Ирина Кузьминична (06.05.1966),
- Налимов Юрий Павлович (07.06.1945),
- Петров Денис Романович (27.12.1991),
- Сагадеев Мансур Тихирович (27.08.2000 или 27.03.2000),
- Свистунова Ангелина Сергеевна (17.02.1990),
- Щекина Лариса Григорьевна (02.06.1950).
Для опознания четырех остальных погибших потребуется генетическая экспертиза, поскольку их визуальная идентификация не представляется возможной, добавляет следствие.
По последним данным, в больницах остаются 49 пострадавших.
Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел днем 3 апреля. Позже еще одну самодельную бомбу обнаружили на станции "Площадь Восстания", этот взрыв удалось предотвратить. Следственный комитет возбудил дело о теракте, но проверит и другие версии. СК также установил личность предполагаемого смертника — это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.
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