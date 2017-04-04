СК опубликовал список имен 10 погибших при теракте в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (379)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал список из десяти погибших при взрыве в вагоне петербургского метро, чьи личности уже установлены.

Алиева Динара Самандаровна (08.10.1996),

Арышев Максим Витальевич (18.08.1996),

Даниленко Оксана Геннадьевна (03.10.1991),

Малюкова Ксения Сергеевна (11.09.1998),

Медянцева Ирина Кузьминична (06.05.1966),

Налимов Юрий Павлович (07.06.1945),

Петров Денис Романович (27.12.1991),

Сагадеев Мансур Тихирович (27.08.2000 или 27.03.2000),

Свистунова Ангелина Сергеевна (17.02.1990),

Щекина Лариса Григорьевна (02.06.1950).

Для опознания четырех остальных погибших потребуется генетическая экспертиза, поскольку их визуальная идентификация не представляется возможной, добавляет следствие.

По последним данным, в больницах остаются 49 пострадавших.

Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел днем 3 апреля. Позже еще одну самодельную бомбу обнаружили на станции "Площадь Восстания", этот взрыв удалось предотвратить. Следственный комитет возбудил дело о теракте, но проверит и другие версии. СК также установил личность предполагаемого смертника — это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

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