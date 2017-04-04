Генконсулы европейских стран возложили цветы у метро в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Генеральные консулы европейских стран во вторник возложили цветы к стихийному мемориалу у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по внешним связям.

"Сегодня генеральные консулы 22 европейских стран в знак солидарности с жителями Санкт-Петербурга возложили цветы к мемориалу у станции метро "Технологический институт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что почтить память погибших пришли дипломаты из Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии, Швеции и Норвегии.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.