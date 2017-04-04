Предприниматели оплатят похороны жертв теракта в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Предпринимательское сообщество и похоронные бюро возьмут на себя расходы на похороны жертв теракта в Петербурге, при котором погибли 14 человек, заявил журналистам глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации города Эльгиз Качаев.

"Вопросы захоронения полностью возьмут на себя представители предпринимателей, ассоциации похоронных бюро. Всю процедуру они проведут за свой счет, бесплатно для семей", — сказал он.

По словам Качаева, все пожелания родственников, в том числе по месту захоронения, будут учтены.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.