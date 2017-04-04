В Петербурге опознали первого погибшего в теракте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Власти Петербурга установили личности одного из 14 погибших при теракте в петербургском метро, сообщил журналистам во вторник глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

"Один человек (из погибших) опознан. Остальное мы говорить не можем", — сказал он.

В понедельник на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. СК России возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек.