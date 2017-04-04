В Петербурге при взрыве погибла студентка ПГУПС, 13 пострадали
C.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Одна студентка Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) погибла при взрыве в метро, еще 13 пострадали, сообщает вуз.
"Руководство Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I с глубоким прискорбием извещает, что 3 апреля в результате взрыва в поезде петербургского метрополитена пострадали 13 обучающихся ПГУПС. Девять из них находятся на излечении в больницах Санкт-Петербурга, четверо от госпитализации отказались. В результате теракта трагически погибла студентка третьего курса факультета "Экономика и менеджмент" ПГУПС Дильбара Самандаровна Алиева", — говорится в сообщении ректората.
Вуз выражает соболезнования родным, близким и друзьям Дильбары Алиевой.
В сообщении отмечается, что в адрес ПГУПС пришли соболезнования из российских транспортных вузов, Лапеенрантского технологического университета, Университета Штральзунд, Университета Хельсинки, Мадридского политехнического университета, Пекинского транспортного университета, от руководства Международного союза железных дорог, Эфиопской железнодорожной компании.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.