В Петербурге при взрыве погибла студентка ПГУПС, 13 пострадали

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (344)

C.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Одна студентка Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) погибла при взрыве в метро, еще 13 пострадали, сообщает вуз.

"Руководство Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I с глубоким прискорбием извещает, что 3 апреля в результате взрыва в поезде петербургского метрополитена пострадали 13 обучающихся ПГУПС. Девять из них находятся на излечении в больницах Санкт-Петербурга, четверо от госпитализации отказались. В результате теракта трагически погибла студентка третьего курса факультета "Экономика и менеджмент" ПГУПС Дильбара Самандаровна Алиева", — говорится в сообщении ректората.

Вуз выражает соболезнования родным, близким и друзьям Дильбары Алиевой.

В сообщении отмечается, что в адрес ПГУПС пришли соболезнования из российских транспортных вузов, Лапеенрантского технологического университета, Университета Штральзунд, Университета Хельсинки, Мадридского политехнического университета, Пекинского транспортного университета, от руководства Международного союза железных дорог, Эфиопской железнодорожной компании.