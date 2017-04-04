В Петербурге закрытые ранее станции метро работают в штатном режиме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Станции метро в Петербурге, которые закрывали ранее во вторник, проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено, метро в настоящее время работает в обычном режиме, сообщает Петербургский метрополитен.

"Все станции метрополитена и тоннели проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. С 13.45 метро работает в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Ранее десять станций метро на синей ветке метрополитена Петербурга на участке от станции "Московская" до станции "Петроградская" были закрыты на вход и на выход. Также закрывали станции пересадочного узла "Сенная площадь", "Спасская" и "Садовая".

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.