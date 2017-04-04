МЧС подтвердило, что среди жертв взрыва в метро Петербурга есть иностранцы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что среди погибших и пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга есть граждане иностранных государств.

"Среди как пострадавших, так и погибших есть граждане других государств", — сказал глава МЧС.

При этом он не уточнил, гражданами каких стран они являются. По словам министра, в настоящее время работают судмедэксперты, устанавливаются личности как погибших, так и пострадавших.

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