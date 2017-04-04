Супруги из Казахстана опознали сына среди жертв взрыва в Петербурге
13:2204.04.2017
(обновлено: 13:28 04.04.2017)
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АЛМА-АТА, 4 апр — РИА Новости, Михаил Егорин. Родители гражданина Казахстана Максима Арышева опознали сына среди жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает МИД республики.
Ранее пресс-секретарь МИД Казахстана сообщал, что в понедельник к генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге поступил телефонный звонок от Ирины Арышевой Ирины из Алма-Аты, которая сообщила, что на связь перестал выходить ее сын — Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения. В Санкт-Петербурге Арышев проживал вместе с девушкой и родственниками. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14:30 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий в университете.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
"С прискорбием сообщаем, что, по уточненным данным Следственного комитета Российской Федерации, ранее числившийся пропавшим без вести гражданин Казахстана Максим Арышев скончался в результате террористического акта в Санкт-Петербурге 3 апреля", — говорится в сообщении МИД.
По данным внешнеполитического ведомства, сейчас тело Арышева находится в Екатерининской больнице Санкт-Петербурга. "Родители его уже опознали", — отмечается в сообщении.
"Это большая трагедия для всех нас… Министерство иностранных дел и генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге с первого обращения родных об исчезновении М. Арышева приняло исчерпывающие меры для выяснения возможного местонахождения нашего соотечественника", — говорится в сообщении министерства.
МИД республики и казахстанские дипломаты в Петербурге обещают оказать максимальное содействие и помощь родным Максима Арышева, в том числе по организации доставки его тела на родину. "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима и всех жертв этого бесчеловечного преступления", — заявляет внешнеполитическое ведомство Казахстана.
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