Супруги из Казахстана опознали сына среди жертв взрыва в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (320)

АЛМА-АТА, 4 апр — РИА Новости, Михаил Егорин. Родители гражданина Казахстана Максима Арышева опознали сына среди жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает МИД республики.

Ранее пресс-секретарь МИД Казахстана сообщал, что в понедельник к генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге поступил телефонный звонок от Ирины Арышевой Ирины из Алма-Аты, которая сообщила, что на связь перестал выходить ее сын — Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения. В Санкт-Петербурге Арышев проживал вместе с девушкой и родственниками. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14:30 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий в университете.

"С прискорбием сообщаем, что, по уточненным данным Следственного комитета Российской Федерации, ранее числившийся пропавшим без вести гражданин Казахстана Максим Арышев скончался в результате террористического акта в Санкт-Петербурге 3 апреля", — говорится в сообщении МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, сейчас тело Арышева находится в Екатерининской больнице Санкт-Петербурга. "Родители его уже опознали", — отмечается в сообщении.

"Это большая трагедия для всех нас… Министерство иностранных дел и генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге с первого обращения родных об исчезновении М. Арышева приняло исчерпывающие меры для выяснения возможного местонахождения нашего соотечественника", — говорится в сообщении министерства.

МИД республики и казахстанские дипломаты в Петербурге обещают оказать максимальное содействие и помощь родным Максима Арышева, в том числе по организации доставки его тела на родину. "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима и всех жертв этого бесчеловечного преступления", — заявляет внешнеполитическое ведомство Казахстана.

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