В Петербурге закрыли десять станций синей ветки метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (320)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Десять станций метро на синей ветке метрополитена Петербурга на участке от станции "Московская" до станции "Петроградская" закрыты на вход и на выход, сообщает пресс-службе петербургского метрополитена.

"Движение на участке линии-2 от станции "Московская" до станции "Петроградская" не осуществляется. Все станции данного участка закрыты на вход и выход", — сказано в релизе.

В настоящее время движение по второй линии метро осуществляется на участках "Купчино"-"Московская" и "Парнас"-"Петроградская".

Также на данный момент закрыты станции пересадочного узла "Сенная площадь", "Спасска" и "Садовая". Ранее закрытая станция метро "Достоевская" продолжила свою работу.

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