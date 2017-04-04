СК установил личность предполагаемого смертника в Петербурге
12:5704.04.2017
(обновлено: 13:29 04.04.2017)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бомбу в петербургском метро мог привести в действие мужчина, останки которого обнаружены в третьем вагоне поезда — его личность установлена, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Она отметила, что пока в интересах следствия данные о предполагаемом смертнике не разглашаются.
Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии сообщили, что исполнителем теракта в Санкт-Петербурге может являться уроженец республики Акбаржон Джалилов.
Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел накануне в половине третьего дня. По последним данным, погибли 14 человек, 49 получили ранения.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.