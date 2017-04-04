СК установил личность предполагаемого смертника в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бомбу в петербургском метро мог привести в действие мужчина, останки которого обнаружены в третьем вагоне поезда — его личность установлена, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она отметила, что пока в интересах следствия данные о предполагаемом смертнике не разглашаются.

Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии сообщили, что исполнителем теракта в Санкт-Петербурге может являться уроженец республики Акбаржон Джалилов.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел накануне в половине третьего дня. По последним данным, погибли 14 человек, 49 получили ранения.