Лавров назвал циничными заявления СМИ о связи взрыва в Петербурге с Сирией

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал циничными и подлыми заявления некоторых СМИ о том, что взрыв в метро Петербурга — это месть за действия РФ в Сирии.

"Что касается… размышлений, рассуждений некоторых СМИ о том, что теракт — это месть России за нашу политику в Сирии — цинично, подло. Наверное, больше даже не буду пытаться охарактеризовать такие утверждения", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Эрланом Абдылдаевым.

По словам министра, "печально, что это ведь не просто выдумка СМИ, но похожими мыслями с мировой общественностью делились некоторые деятели, включая представителей Пентагона при администрации Обамы, когда нам предсказывали, что вот раз вы пришли в Сирию помогать правительству Асада, то ждите новых гробов, которые будут потоком идти в РФ с телами ваших военнослужащих".

"Я считаю, что это вообще недостойно политиков. И рассчитываю, что в нынешней ситуации, когда терроризм угрожает всем без исключения странам, подобных двойных стандартов не будет и что политики проявят ответственность в этом отношении", — подчеркнул Лавров.

Он также выразил надежду, что СМИ при этом "проявят максимальную ответственность", так как сейчас "актуальность таких ответственных подходов высока как никогда".

"Я убежден, что та солидарность, которую мы увидели не только со стороны наших союзников, стран СНГ, но и со стороны практически всех остальных государств мира, она отражает общее понимание, что нам необходимо, наконец, усилия объединять, а не пытаться использовать тех или иных экстремистов для достижения узкокорыстных геополитических целей, как это пока еще, к огромному сожалению, иногда, и не так уж редко происходит", — добавил Лавров.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв . Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>