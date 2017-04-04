Станцию "Сенная площадь" закрыли из-за анонимного звонка об угрозе взрыва

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Станция петербургского метро "Сенная площадь", на перегоне которой был взорван поезд, во вторник снова оказалась закрыта из-за анонимного звонка, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".

"В 11.21 станция "Сенная площадь" закрыта для входа и выхода пассажиров для осмотра станции по анонимному звонку о заминировании", — говорится в релизе.

Поезда проезжают станцию без остановки.

Вчера днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверит и другие версии.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Расследование даст все ответы – Путин о взрывах в метро Санкт-Петербурга

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.