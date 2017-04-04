Машинист взорванного поезда в Петербурге не может попасть домой из-за СМИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Александр Каверин, машинист поезда петербургского метрополитена, где в понедельник произошел взрыв, до сих пор не смог доехать до дома, так как у квартиры его ждут журналисты.

"У меня не получилось прийти домой. Уже дежурили (журналисты – ред.) на лестничной площадке. У меня семья, у меня дети маленькие. В 11 часов звонили жене в дверь и пытались что-то выяснить. Ну, это просто некрасиво в этой ситуации. Я не ночевал дома из-за этого. Я не поехал к семье, не поехал к детям только из-за того, что дежурили журналисты", — рассказал журналистам Каверин.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, более 40 пострадавших находятся в больницах. По данным ГУ МЧС Петербурга, в больницах находится 51 человек.