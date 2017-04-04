Машинист подорванного в Петербурге поезда рассказал о моменте взрыва

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Машинист петербургского метро 50-летний Александр Каверин, которого хотят представить к награде за грамотные действия после взрыва в одном из вагонов, рассказал, что строго следовал инструкции.

"В тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать. Паники не было", — сказал он на встрече с журналистами.

Александр Каверин добавил, что до сих пор не смог доехать до дома, как как у квартиры его ждут журналисты. "В 11 часов звонили жене в дверь и пытались что-то выяснить. Ну, это просто некрасиво в этой ситуации. Я не ночевал дома из-за этого", — признался машинист.

Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел в понедельник днем. Погибли 14 человек, около 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".