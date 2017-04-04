Машинист подорванного в Петербурге поезда рассказал о моменте взрыва

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Машинист петербургского метро 50-летний Александр Каверин, которого хотят представить к награде за грамотные действия после взрыва в одном из вагонов, рассказал, что строго следовал инструкции.
"В тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать. Паники не было", — сказал он на встрече с журналистами.
Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел в понедельник днем. Погибли 14 человек, около 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".