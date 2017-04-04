В МЧС сообщили, в каком вагоне метро в Петербурге произошел взрыв

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (285)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Взрыв неустановленного устройства в петербургском метро произошел в третьем вагоне поезда, сообщает во вторник МЧС России.

"На перегоне станция "Сенная Площадь" – станция "Технологический институт" Московско-Петроградской линии метрополитена в 14.35 3 апреля произошел взрыв неустановленного взрывного устройства в третьем вагоне поезда", — говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, всего к ликвидации последствий взрыва привлекались 1043 сотрудника и 267 единиц техники.

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В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.

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