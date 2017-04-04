Взрыв в Петербурге носит политический характер, считает Зюганов

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (284)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Взрыв в метро в Санкт-Петербурге носит политический характер, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он выразил от партии и фракции КПРФ соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов и всем гражданам страны, которые испытали шок из-за случившегося.

"Культурная столица подверглась не просто нападению. На мой взгляд, это теракт, который носит глубоко политический характер. К сожалению, эта эпидемия охватила целые континенты и страны и продолжает разрастаться, как раковая опухоль", — сказал Зюганов журналистам.

"Когда теракт проводится в городе, где собрались два руководителя (стран) — России и Белоруссии — для обсуждения самых важнейших проблем, которые отметили только что одну из дат создания нашего братского союза, где только прошёл медийный форум представителей журналистики всей нашей страны, где Народный фронт рассматривал текущие проблемы, а теракт совершили как раз в то время, когда студенты и учащиеся заканчивают учебный день, то, на мой взгляд, этот теракт преступниками был глубоко продуман, он носит символический характер", — отметил он.

Зюганов подчеркнул, что задача исключительной важности — "расследовать, найти корни, найти те истоки и организаторов теракта".

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