Взрыв в Петербурге носит политический характер, считает Зюганов
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Взрыв в метро в Санкт-Петербурге носит политический характер, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Он выразил от партии и фракции КПРФ соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов и всем гражданам страны, которые испытали шок из-за случившегося.
"Культурная столица подверглась не просто нападению. На мой взгляд, это теракт, который носит глубоко политический характер. К сожалению, эта эпидемия охватила целые континенты и страны и продолжает разрастаться, как раковая опухоль", — сказал Зюганов журналистам.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
"Когда теракт проводится в городе, где собрались два руководителя (стран) — России и Белоруссии — для обсуждения самых важнейших проблем, которые отметили только что одну из дат создания нашего братского союза, где только прошёл медийный форум представителей журналистики всей нашей страны, где Народный фронт рассматривал текущие проблемы, а теракт совершили как раз в то время, когда студенты и учащиеся заканчивают учебный день, то, на мой взгляд, этот теракт преступниками был глубоко продуман, он носит символический характер", — отметил он.
Зюганов подчеркнул, что задача исключительной важности — "расследовать, найти корни, найти те истоки и организаторов теракта".
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