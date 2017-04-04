Силовики отключали сотовую связь для обезвреживания бомбы в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Силовики в понедельник днем временно отключали сотовую связь на станции метро "Площадь восстания" в Петербурге на случай, если найденная там бомба должна была быть приведена в действие через телефонный звонок, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

В итоге, благодаря сработавшей в этом случае системе безопасности взрывное устройство было обезврежено. Но другой взрыв предотвратить не удалось – он прогремел в поезде между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". По последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. СК РФ возбудил дело о теракте, но проверяются и другие версии.

"Нужно понимать, что тот теракт, который вчера планировался, был рассчитан на гораздо большее число жертв. И значительную часть жертв удалось избежать именно благодаря тому, что система обеспечения безопасности отработала. Взрывное устройство удалось своевременно обнаружить, локализовать, то есть эвакуировать станцию, а после чего обезвредить. Здесь система сработала как часы. Эти меры позволили избежать очень большого числа жертв", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, чёрную бесхозную сумку обнаружили примерно в то же время, когда произошёл подрыв. После обнаружения подозрительного предмета в подземном вестибюле станции "Площадь восстания" была отключена мобильная связь, подчеркнул собеседник.

"На практике, не думаю, что блокировка телефонов была принципиально важна. Каналы перекрывают на всякий случай. Это процедура, которая позволяет избежать осуществления замыслов террористов с помощью мобильной связи", — пояснил источник.

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