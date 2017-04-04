Силовики отключали сотовую связь для обезвреживания бомбы в Петербурге
10:0304.04.2017
(обновлено: 10:11 04.04.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Силовики в понедельник днем временно отключали сотовую связь на станции метро "Площадь восстания" в Петербурге на случай, если найденная там бомба должна была быть приведена в действие через телефонный звонок, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
В итоге, благодаря сработавшей в этом случае системе безопасности взрывное устройство было обезврежено. Но другой взрыв предотвратить не удалось – он прогремел в поезде между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". По последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. СК РФ возбудил дело о теракте, но проверяются и другие версии.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
"Нужно понимать, что тот теракт, который вчера планировался, был рассчитан на гораздо большее число жертв. И значительную часть жертв удалось избежать именно благодаря тому, что система обеспечения безопасности отработала. Взрывное устройство удалось своевременно обнаружить, локализовать, то есть эвакуировать станцию, а после чего обезвредить. Здесь система сработала как часы. Эти меры позволили избежать очень большого числа жертв", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, чёрную бесхозную сумку обнаружили примерно в то же время, когда произошёл подрыв. После обнаружения подозрительного предмета в подземном вестибюле станции "Площадь восстания" была отключена мобильная связь, подчеркнул собеседник.
"На практике, не думаю, что блокировка телефонов была принципиально важна. Каналы перекрывают на всякий случай. Это процедура, которая позволяет избежать осуществления замыслов террористов с помощью мобильной связи", — пояснил источник.
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