Туркмения готова помочь России в связи со взрывом в метро Петербурга

АШХАБАД, 4 апр — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов встретился с послом Российской Федерации в Туркменистане Александром Блохиным в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга и заявил о готовности республики оказать необходимую помощь, сообщило во вторник посольство РФ в Ашхабаде.

"Туркменский вице-премьер выразил полпреду России соболезнования от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также заявил о готовности Туркменистана оказать Российской Федерации необходимую помощь", – заявил РИА Новости пресс-атташе посольства Федор Сорокин по телефону.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

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