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Происшествия

Тревога и скорбь на Неве. Репортаж из города, пережившего теракт

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (267)
09:4304.04.2017
(обновлено: 10:11 04.04.2017)
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Цветы возле станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков

Санкт-Петербург, 4 апр — РИА Новости, Сергей Лютых. В день страшной трагедии в метро центр северной столицы сковали пробки. По оценке "Яндекса" они достигли максимальной 10-бальной отметки, а по ощущениям водителей — всех 11-ти баллов. Ушлые таксисты подняли цены, тысячи людей выбирались из центра пешком.

"Брали больше, но не так, как некоторые журналисты говорят (до трех тысяч рублей за рейс — прим.ред.):тысяча от Невского до Купчино, пятьсот — по центру. Каждый заказ по полтора часа исполнять приходилось —это же ужас", — рассказал РИА Новости таксист Сергей Кузнецов.

Однако агрегаторы довольно чутко отреагировали на трагедию. Вечером поездка от Сенной площади до Площади Восстания обходилась пассажиру в сумму 130 рублей, тогда как таксисту тот же рейс через приложение агрегатора оплачивался на сумму 400 рублей.

Людей в прибывающих на Московский вокзал поездах еще в пути предупредили: метрополитен закрыт, здание вокзала тоже, выйти с платформы можно только на смежные улицы.

"Прямо хоть назад езжай: нагоняют страху. Ведь я с детьми еду. Что там? Говорят весь город оцеплен?" — говорит Елена Дмитриевна.

В отличие от своей матери, дети Елены: мальчик и девочка — 10 и 8 лет — ни о чем не тревожась, играют в морской бой. На платформе их встречает отец — Николай. Рассказывает: до вокзала от работы пришлось идти пешком, чтобы не опоздать

Ситуация у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге, где произошли взрывы
© REUTERS/ Anton Vaganov
Ветеран "Альфы" о взрыве в Петербурге: кроме теракта вариантов не вижу
К вечеру восстановилась штатная работа почти всех веток метро, но мало кто рвался туда спуститься. В вестибюле станции "Площадь Воссания", на которой днем нашли взрывное устройство, почти никого. Нет и усиленной охраны: мужчина наблюдающий за рамками металлоискателей поневоле выступает в качестве справочного бюро для пассажиров: "А до "ветеранов" я доеду сейчас?", "А переход открыт?".

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
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На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS/ Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
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Некоторые вопросы пожилой охранник обдумывает, склонив голову. Но раздражения в его тихом голосе нет. "Спустить лучше на "Александра Невского", — отвечает он молодому человеку.

"Чего боятся? Психов этих? Да их уже всех поймали", — Роман Николаевич без опаски спускается по длинному эскалатору в подземку. В нужном ему направлении движение открыто. За новостями о теракте мужчина на работе не следил.

Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Эксперт: взрыв в метро Санкт-Петербурга – это вызов
"А зачем эти переживания лишние мне? Изменить ничего нельзя, помочь тоже. Только если кровь сдать", — говорит он.
На платформе людей совсем немного,  тогда как наверху, на ближайшей  остановке — толпа.

В 22 часов Невский проспект еще стоит в сторону области от Аничкова моста до Площади Восстания,  но заметно, что движение налаживается. Центральная улица запружена людьми. Много туристов. Погода, к слову, распологала к прогулке.

Возле входа одной из гостиниц на Невском стоит группа интуристов. С ними гид — Джузеппе. Он итальянец, живущий в Санкт-Петербурге. Неплохо говорит по-русски. Узнав, что его собеседник журналист, а не простой прохожий, он меняется в лице: "Вы только усиливаете, нагнетаете страх. У нас все хорошо, мы идем в гостиницу. Здесь мы в безопасности. Все, извините".

На Загородном проспекте несколько пешеходов, идущих со стороны закрытой станции "Технологический институт", уточняют у встречных прохожих маршрут: "Владимирская в ту сторону?", "Я правильно к Пушкинской иду?"

© РИА Новости
Расследование даст все ответы – Путин о взрывах в метро Санкт-Петербурга

На подходе к станции, из которой днем выходили пострадавшие от взрыва, стоит километровая колонна автобусов. Многие из них набиты битком. Большинство пассажиров смотрят в экраны гаджетов, на которых мелькают новостные ленты и ролики из YouTube, посвященные трагедии в метро.

Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидец взрыва в метро Санкт-Петербурга: люди не понимали, что происходит
Сама станция "Технологический институт" и площадка перед ней оцеплены полицией. Здесь больше десяти машин экстренных служб, передвижной штаб регионального главка МЧС и стихийный мемориал, куда возложил цветы вечером и президент России Владимир Путин.
Рядом по Московскому проспекту движения почти нет. Периодически возле тротуаров останавливаются и предлагают бесплатно подвезти прохожих в тот или другой район, больше других — в Колпино.

На Сенной площади, недавно реконструированной и расчищенной от палаток, несмотря на поздний час, полно людей. Одноименное здание метро закрыто, площадь перед ним оцеплена. Периметр охраняют омоновцы в черной спецназовской униформе. То и дело проходят следователи и эксперты.

Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Петербурженка рассказала о первых минутах после взрыва в метро
Очевидцы утверждали, что тела погибших еще не выносили. Некоторые собирались дождаться, когда их вынесут, чтобы сосчитать.

"Я не верю, что погибших 10 человек (по более поздним данным — 11). Наверное скрывают от нас, чтобы не пугать. Чтобы мы смогли вновь спуститься туда (в метро) завтра", — говорит Ирина.  Она не была в момент теракта в подземке, но как и десятки других, утверждает, что могла бы находиться там в момент трагедии.

Возле входа в соседнее с оцепленным здание станции метро "Спасская" образовался стихийный мемориал из цветов и зажженных свечей, спрятанных в пластиковые стаканы от ветра.  Здесь множество телевизионных камер, иностранных журналистов.

"Я видела своими глазами, что происходило на платформе сразу после взрыва. Я не была в том поезде и не поняла даже, что это бомба. Какой-то резкий запах. Меня охватило замешательство, то есть я как-то не могла понять что делать. Хотелось помочь и, одновременно, уйти, — рассказала Наталья. Девушка сперва добралась до дома, а потом снова вернулась сюда уже с друзьями и цветами.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виктория Виатрис
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МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в Петербурге
"Я желаю, хочу и даже требую, чтобы сегодня и завтра мы были ближе друг к другу. Чтобы забыли о глупых житейских проблемах. Хочу, чтобы все были живы и таких взрывов больше не было", — продолжает Наталья.

Рядом стоит хмурый мужчина, отказавшийся представляться журналистам. Он только что приехал на машине из больницы — НИИ Джанелидзе — где, находится 16 из 50 пострадавших. Из них четверо в тяжелом состоянии. У мужчины там родственник и сейчас он просто хочет бесплатно довезти домой тех, кто застрял в центре.

"Я только приехал туда, а мне камеру в лицо: "что вы думаете, как чувствуете?", — говорит петербуржец. Еле сдержался, чтобы не ударить. Я не знал в каком она состоянии. Не дозвонился. А тут еще журналисты. Оставьте меня в покое, дайте просто молча постоять. Успокоиться".

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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