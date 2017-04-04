В петербургской больнице №26 остаются семь пострадавших от взрыва в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Семь пострадавших от взрыва в метрополитене Петербурга, размещенных в городской больнице №26, находятся в состоянии средней тяжести, трое прооперированы, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Елена Беляева.
Как отметила медик, пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме, больница обеспечена всем необходимым.
По данным регионального МЧС на 6 утра, после теракта в больнице № 26 на улице Костюшко, 2, находятся семь пострадавших. В Мариинской больнице размещены 12 раненых, в НИИ имени Джанелидзе – 19 человек, в ВМА имени Кирова – девять пострадавших, в Елизаветинской больнице – двое, по одному раненому находится в клинической больнице №122 и ДГБ имени Раухфуса.
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