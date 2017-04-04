Исполнителем теракта в Петербурге мог быть уроженец Киргизии

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (267)

БИШКЕК, 4 апр – РИА Новости. Исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, является уроженцем Киргизии, гражданином России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.

"Да, по предварительным данным, он уроженец Киргизстана, гражданин России", — сказал он.

Сулайманов отметил, что ГКНБ Киргизии находится в постоянном взаимодействии с российскими коллегами в расследовании теракта в Санкт-Петербурге.

"Мы находимся в постоянном взаимодействии с российскими коллегами в расследовании взрыва", — сказал он.

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