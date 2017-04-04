Опубликован список пострадавших при взрыве в метро Петербурга

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главное Управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало список пострадавших при взрыве в метро, в нем числится 51 человек.
По данным Минздрава, в результате взрыва погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.
Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье "террористический акт". В ведомстве также проверят и другие версии трагедии.
По предварительным данным, теракт осуществил уроженец Киргизии, эту информацию уже подтвердили в Госкомитете нацбезопасности страны.
"Да, по предварительным данным, он уроженец Киргизстана, гражданин России", — заявил пресс-секретарь ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.
Сейчас киргизские силовики тесно взаимодействуют с российскими коллегами из ФСБ.
Информация будет обновляться
В МЧС отметили, что опубликованный список актуален на 06:00 вторника и будет обновляться по мере поступления новых данных.
Все желающие могут уточнить информацию по телефонам: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.
Крови достаточно
Ранее в администрации Петербурга сообщили, что больницы, в которые доставлены пострадавшие, полностью обеспечены донорской кровью.
"Сейчас и донорской крови, и препаратов крови достаточно. Но наш опыт показывает, что когда случаются такие трагедии, то не бывает ненужной крови. Поэтому мы будем очень благодарны тем, кто может принять участие в донорских акциях", — отметила министр.
По ее данным, утром во вторник Минздрав проведет консилиум по видеоконференцсвязи с ведущими московскими центрами и главными внештатными специалистами, которые обсудят план лечения пострадавших.
Все службы сработали оперативно
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной накануне отметил роль экстренных служб Петербурга. По данным МЧС, после взрыва из метро были эвакуированы более 1,2 тысячи человек.
"Что касается нашей, прокурорской проверки, она затронет все аспекты, конечно. И сотрудники Транспортной прокуратуры здесь подключатся, чтобы уточнить все аспекты, которые способствовали совершению данного теракта, чтобы потом в будущем у нас такого не повторялось", — добавил Куренной.
Особый режим в метро
Взрыв внес коррективы в работу петербургского метрополитена. Во вторник подземка будет работать в особом режиме: по первой линии движение будет открыто в полном объеме, но станцию "Технологический институт" поезда будут проходить без остановки.
"В связи с этим усилят 16 трамвайный маршрут. На второй линии движение будет осуществляться на двух участках: от "Парнаса" до "Петроградской" и от "Купчино" до "Московской", — говорится в сообщении на сайте администрации города.
В метро также усилены меры безопасности. Во вторник утром силовики закрыли сразу две станции "красной" ветки — "Гражданский проспект" и "Девяткино".
Дополнительные меры безопасности приняты и в московском метро. Мэр столицы Сергей Собянин поручил полиции и Росгвардии взять под контроль не только метрополитен, но и Московское центральное кольцо и железнодорожный транспорт.
Кроме того, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) направило во все аэропорты и авиакомпании директиву о принятии дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности.
Траур в Петербурге
Власти северной столицы объявили трехдневный траур в связи со взрывом в метро.
Официальный сайт городской администрации окрашен в черно-белые цвета.
Сразу после трагедии возле станции метро "Сенная площадь" появились цветы и свечи.
Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших в метро.