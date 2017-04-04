Опубликован список пострадавших при взрыве в метро Петербурга

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (267)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главное Управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало список пострадавших при взрыве в метро, в нем числится 51 человек.

Взрыв прогремел в понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Позднее самодельную бомбу также нашли на станции "Площадь Восстания", ее удалось обезвредить.

По данным Минздрава, в результате взрыва погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье "террористический акт". В ведомстве также проверят и другие версии трагедии.

По предварительным данным, теракт осуществил уроженец Киргизии, эту информацию уже подтвердили в Госкомитете нацбезопасности страны.

"Да, по предварительным данным, он уроженец Киргизстана, гражданин России", — заявил пресс-секретарь ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.

Сейчас киргизские силовики тесно взаимодействуют с российскими коллегами из ФСБ.

Информация будет обновляться

В МЧС отметили, что опубликованный список актуален на 06:00 вторника и будет обновляться по мере поступления новых данных.

"В МЧС России продолжают работу телефоны "горячих линий", по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с чрезвычайной ситуацией в Петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу", — говорится в сообщении ведомства.

Все желающие могут уточнить информацию по телефонам: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.

Крови достаточно

Ранее в администрации Петербурга сообщили, что больницы, в которые доставлены пострадавшие, полностью обеспечены донорской кровью.

При этом глава Минздрава Вероника Скворцова призвала жителей города принять участие в донорских акциях, так как при таких трагедиях "не бывает ненужной крови".

"Сейчас и донорской крови, и препаратов крови достаточно. Но наш опыт показывает, что когда случаются такие трагедии, то не бывает ненужной крови. Поэтому мы будем очень благодарны тем, кто может принять участие в донорских акциях", — отметила министр.

По ее данным, утром во вторник Минздрав проведет консилиум по видеоконференцсвязи с ведущими московскими центрами и главными внештатными специалистами, которые обсудят план лечения пострадавших.

Все службы сработали оперативно

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной накануне отметил роль экстренных служб Петербурга. По данным МЧС, после взрыва из метро были эвакуированы более 1,2 тысячи человек.

"Реакция моих коллег из оперативных служб была достаточно оперативной… Ход проверки по данному факту поставлен как на контроль, как прокуратурой города, так и Генеральной прокуратурой", — сказал Куренной в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается нашей, прокурорской проверки, она затронет все аспекты, конечно. И сотрудники Транспортной прокуратуры здесь подключатся, чтобы уточнить все аспекты, которые способствовали совершению данного теракта, чтобы потом в будущем у нас такого не повторялось", — добавил Куренной.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Эвакуация людей с питерской станции метро "Сенная площадь" после взрывов

Особый режим в метро

Взрыв внес коррективы в работу петербургского метрополитена. Во вторник подземка будет работать в особом режиме: по первой линии движение будет открыто в полном объеме, но станцию "Технологический институт" поезда будут проходить без остановки.

"В связи с этим усилят 16 трамвайный маршрут. На второй линии движение будет осуществляться на двух участках: от "Парнаса" до "Петроградской" и от "Купчино" до "Московской", — говорится в сообщении на сайте администрации города.

В метро также усилены меры безопасности. Во вторник утром силовики закрыли сразу две станции "красной" ветки — "Гражданский проспект" и "Девяткино".

"В 6.20 на перегоне "Гражданский проспект" — "Девяткино" на первом пути обнаружен бесхозный предмет. Станции "Гражданский проспект" и "Девяткино" закрыты, движение осуществляется до станции "Академическая", — рассказали РИА Новости в метрополитене.

Дополнительные меры безопасности приняты и в московском метро. Мэр столицы Сергей Собянин поручил полиции и Росгвардии взять под контроль не только метрополитен, но и Московское центральное кольцо и железнодорожный транспорт.

Кроме того, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) направило во все аэропорты и авиакомпании директиву о принятии дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности.

Траур в Петербурге

Власти северной столицы объявили трехдневный траур в связи со взрывом в метро.

"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", — сообщил накануне в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Официальный сайт городской администрации окрашен в черно-белые цвета.

Сразу после трагедии возле станции метро "Сенная площадь" появились цветы и свечи.

Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших в метро.