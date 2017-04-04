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Происшествия

Опубликован список пострадавших при взрыве в метро Петербурга

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (267)
09:1004.04.2017
(обновлено: 09:18 04.04.2017)
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Сотрудники МЧС у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главное Управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало список пострадавших при взрыве в метро, в нем числится 51 человек.

Цветы и свечи в память о погибших во время взрыва у станции Сенная площадь в Петербурге
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Взрыв в петербургском метро: 11 человек погибли, в городе объявлен траур
Взрыв прогремел в понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Позднее самодельную бомбу также нашли на станции "Площадь Восстания", ее удалось обезвредить.

По данным Минздрава, в результате взрыва погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье "террористический акт". В ведомстве также проверят и другие версии трагедии.

По предварительным данным, теракт осуществил уроженец Киргизии, эту информацию уже подтвердили в Госкомитете нацбезопасности страны.

"Да, по предварительным данным, он уроженец Киргизстана, гражданин России", — заявил пресс-секретарь ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.

Сейчас киргизские силовики тесно взаимодействуют с российскими коллегами из ФСБ.

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
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На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS/ Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
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Информация будет обновляться

В МЧС отметили, что опубликованный список актуален на 06:00 вторника и будет обновляться по мере поступления новых данных.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виктория Виатрис
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Источник: версия о террористе-одиночке является лишь одной из нескольких
"В МЧС России продолжают работу телефоны "горячих линий", по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с чрезвычайной ситуацией в Петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу", — говорится в сообщении ведомства.

Все желающие могут уточнить информацию по телефонам: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.

Крови достаточно

Ранее в администрации Петербурга сообщили, что больницы, в которые доставлены пострадавшие, полностью обеспечены донорской кровью.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виктория Виатрис
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При этом глава Минздрава Вероника Скворцова призвала жителей города принять участие в донорских акциях, так как при таких трагедиях "не бывает ненужной крови".

"Сейчас и донорской крови, и препаратов крови достаточно. Но наш опыт показывает, что когда случаются такие трагедии, то не бывает ненужной крови. Поэтому мы будем очень благодарны тем, кто может принять участие в донорских акциях", — отметила министр.

По ее данным, утром во вторник Минздрав проведет консилиум по видеоконференцсвязи с ведущими московскими центрами и главными внештатными специалистами, которые обсудят план лечения пострадавших.

Все службы сработали оперативно

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной накануне отметил роль экстренных служб Петербурга. По данным МЧС, после взрыва из метро были эвакуированы более 1,2 тысячи человек.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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"Реакция моих коллег из оперативных служб была достаточно оперативной… Ход проверки по данному факту поставлен как на контроль, как прокуратурой города, так и Генеральной прокуратурой", — сказал Куренной в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается нашей, прокурорской проверки, она затронет все аспекты, конечно. И сотрудники Транспортной прокуратуры здесь подключатся, чтобы уточнить все аспекты, которые способствовали совершению данного теракта, чтобы потом в будущем у нас такого не повторялось", — добавил Куренной.

© РИА Новости
Эвакуация людей с питерской станции метро "Сенная площадь" после взрывов

Особый режим в метро

Взрыв внес коррективы в работу петербургского метрополитена. Во вторник подземка будет работать в особом режиме: по первой линии движение будет открыто в полном объеме, но станцию "Технологический институт" поезда будут проходить без остановки.

"В связи с этим усилят 16 трамвайный маршрут. На второй линии движение будет осуществляться на двух участках: от "Парнаса" до "Петроградской" и от "Купчино" до "Московской", — говорится в сообщении на сайте администрации города.

В метро также усилены меры безопасности. Во вторник утром силовики закрыли сразу две станции "красной" ветки — "Гражданский проспект" и "Девяткино".

Ситуация у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге, где произошли взрывы
© REUTERS/ Anton Vaganov
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"В 6.20 на перегоне "Гражданский проспект" — "Девяткино" на первом пути обнаружен бесхозный предмет. Станции "Гражданский проспект" и "Девяткино" закрыты, движение осуществляется до станции "Академическая", — рассказали РИА Новости в метрополитене.

Дополнительные меры безопасности приняты и в московском метро. Мэр столицы Сергей Собянин поручил полиции и Росгвардии взять под контроль не только метрополитен, но и Московское центральное кольцо и железнодорожный транспорт.

Кроме того, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) направило во все аэропорты и авиакомпании директиву о принятии дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности.

Траур в Петербурге

Власти северной столицы объявили трехдневный траур в связи со взрывом в метро.

Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
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"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", — сообщил накануне в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Официальный сайт городской администрации окрашен в черно-белые цвета.

Сразу после трагедии возле станции метро "Сенная площадь" появились цветы и свечи.

Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших в метро.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга

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