Власти Алтая помогут раненным в Петербурге девочке из Барнаула и ее бабушке
08:2404.04.2017
(обновлено: 08:37 04.04.2017)
23800
БАРНАУЛ, 4 апр – РИА Новости. Власти Алтайского края окажут материальную помощь жительницам Барнаула – девочке и ее бабушке, пострадавшим при взрыве в метро в Петербурге, сообщил глава региона Александр Карлин.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
"К сожалению, в числе пострадавших от теракта в метро две жительницы края – женщина 1958 года рождения и девочка 2001 года рождения, обе получили травмы и госпитализированы в медицинские учреждения. Я дал поручение держать на контроле ситуацию и принимать все исчерпывающие меры по оказанию помощи семье", — заявил Карлин.
По словам главы региона, сейчас с пострадавшими работают психологи и специалисты МЧС РФ. Известно, что девочка получила черепно-мозговую травму и ожоги. В метро она ехала вместе с бабушкой.
По данным уполномоченного по правам ребенка РФ, в Петербург девочка приехала для знакомства с учебными заведениями.