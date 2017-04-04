Власти Алтая помогут раненным в Петербурге девочке из Барнаула и ее бабушке

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (253)

БАРНАУЛ, 4 апр – РИА Новости. Власти Алтайского края окажут материальную помощь жительницам Барнаула – девочке и ее бабушке, пострадавшим при взрыве в метро в Петербурге, сообщил глава региона Александр Карлин.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.

"К сожалению, в числе пострадавших от теракта в метро две жительницы края – женщина 1958 года рождения и девочка 2001 года рождения, обе получили травмы и госпитализированы в медицинские учреждения. Я дал поручение держать на контроле ситуацию и принимать все исчерпывающие меры по оказанию помощи семье", — заявил Карлин.

По словам главы региона, сейчас с пострадавшими работают психологи и специалисты МЧС РФ. Известно, что девочка получила черепно-мозговую травму и ожоги. В метро она ехала вместе с бабушкой.

По данным уполномоченного по правам ребенка РФ, в Петербург девочка приехала для знакомства с учебными заведениями.