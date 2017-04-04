В Амурской области сошел с рельсов грузовой поезд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов вечером в понедельник на Забайкальской железной дороге в Амурской области, сообщает пресс-служба ЛУМВД России на транспорте.

"Третьего апреля на подъездном пути станции Сиваки Забайкальской железной дороги произошел сход 4 полувагонов поезда, груженных металлической трубой. Опоры не повреждены, пострадавших нет. Движение поездов по Транссибирской магистрали прекращено не было", — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники транспортной полиции под руководством начальника Сковородинского линейного отдела МВД России на транспорте подполковника полиции Дмитрия Сурикова обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности на месте схода вагонов. Причины аварии устанавливаются.