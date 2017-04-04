В Петербурге после взрыва в метро прооперировали гражданина Белоруссии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гражданин Белоруссии пострадал в результате взрыва в вагоне метро в Санкт-Петербурге, его прооперировали, угрозы жизни нет, сообщил МИД республики во вторник.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.

"По данным отделения посольства в Петербурге, гражданину Белоруссии, пострадавшему в результате взрыва в метро, сделана операция, угрозы жизни нет. Родственники гражданина… оповещены. Угрозы его жизни нет, состояние средней степени тяжести", — сообщило внешнеполитическое ведомство в микроблоге в Twitter.