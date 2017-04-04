В Казахстане прокомментировали ход расследования взрыва в Петербурге

АЛМА-АТА, 4 апр – РИА Новости, Михаил Егорин. Говорить о причастности гражданина Казахстана к взрыву в метро Санкт-Петербурга преждевременно, поиски 22-летнего гражданина страны Максима Арышева, который был в момент взрыва в метро и перестал выходить на связь после произошедшего, продолжаются, написал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков в своем аккаунте в Facebook.

Таким образом Жайнаков прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что гражданин Казахстана мог быть исполнителем теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля. Ранее ряд СМИ сообщали, что характер травм на теле гражданина Казахстана указывает на то, что он был в эпицентре взрыва, что дало следствию основания предположить его причастность к теракту. При нем были найдены студенческий билет и паспорт. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что в эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из Средней Азии, но называть его террористом преждевременно.

Пресс-секретарь МИД Казахстана, в свою очередь, сообщил, что граждан страны пока среди опознанных жертв взрыва нет.

Жайнаков проинформировал, что к генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге поступил телефонный звонок от Арышевой Ирины из Алма-Аты, которая сообщила, что после появившейся информации о взрыве на связь перестал выходить ее сын — Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения. В Санкт-Петербурге Арышев проживает вместе со своей девушкой и родственниками. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14:30 часов 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий в университете со станции Сенная площадь через Технологический институт.

"Считаю, что говорить о возможной причастности Максима Арышева к теракту в Санкт-Петербурге преждевременно. Его поиски продолжаются", — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Жанаков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.