МЧС сообщило о 51 госпитализированном после взрыва в петербургском метро

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ГУМЧС по Санкт-Петербургу опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро и находящихся в больницах, в числе раненых 51 человек.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал об 11 погибших и 45 госпитализированных.

"По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Обращаем внимание, что данный список актуален на 03.00 4 апреля и будет обновляться по мере поступления информации", — говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.

В списке раненых и находящихся в больницах города числится 51 человек.

"В МЧС России продолжают работу телефоны "горячих линий", по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с "чрезвычайной ситуацией" в Петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Их номера: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16", — добавляет ведомство.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.