Среди опознанных жертв взрыва в Петербурге граждан Казахстана нет

АЛМА-АТА, 4 апр – РИА Новости, Михаил Егорин. Граждан Казахстана, по состоянию на утро вторника, среди опознанных жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга нет, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ануар Жайнаков.

"В настоящее время Генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге находится в больнице, где проводится опознание жертв теракта. По состоянию на 5.30 ч. утра по времени Астаны (02.30 мск), среди опознанных тел граждан Казахстана нет", — написал он в своем аккаунте в Facebook.