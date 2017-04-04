Источник: версия о террористе-одиночке является лишь одной из нескольких

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Версия о том, что в метро в Санкт-Петербурге действовал террорист одиночка, является лишь одной из нескольких, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Действительно, существует версия, что один человек мог оставить бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвать вторую на другой ветке. Но это лишь одна из версий", — объяснил собеседник агентства.

По его словам, "террорист вряд ли стал бы привлекать внимание, оставляя бесхозный предмет на одной из станции, а потом направляясь на другую, которая находится в достаточном отдалении". Однако такой вариант следствие все же рассматривает.