При взрыве в метро Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадали

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, еще 45 пострадавших находятся в больнице, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Паника, крики и дым - первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

"В результате взрыва по уточненным данным погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. Специалистами Министерства здравоохранения предприняты меры по оказанию необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим в результате взрыва, а также членам их семей", — говорится в сообщении.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.