СК допросил машиниста поезда метро Петербурга, в котором произошел взрыв

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Следственные органы допросили машиниста поезда, в котором в понедельник в Петербурге произошел взрыв, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского метрополитена Юлия Щавель.

В понедельник около 14.30 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося погибли десять человек, 37 госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

"Конечно же, он был допрошен. Это человек, который вел поезд, в котором случился теракт, и, безусловно, которого необходимо расспросить более подробно. Допрашивают всех, и пассажиров, и машиниста — всех, кто был на станции "Технологический институт". С машинистом все в порядке. Он — герой", — сказала Шавель.