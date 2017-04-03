Взрыв в петербургском метро: 10 человек погибли, в городе объявлен траур

Главное за 3 апреля 2017 года (9)

С. — ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Взрыв прогремел на синей ветке метро Санкт-Петербурга. По данным Следственного комитета, неустановленное устройство взорвалось около 14.30 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".

По последним данным, погибли 10 человек, еще 37 госпитализированы.

Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции "Площадь Восстания". СК возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".

Погибшие и пострадавшие



Число погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга достигло 10 человек, 37 человек госпитализированы, среди них один ребенок, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"В настоящее время количество пострадавших официально обозначается как 47 человек, семь человек пострадали, погибли на месте. Один человек погиб при транспортировке в скорой помощи от несовместимых с жизнью травм, 39 человек (были) госпитализированы. Двое больных госпитализированных погибло в приемном отделении в связи несовместимыми с жизнью травмами. Это минно-взрывные ранения и очень тяжелые ожоги", — сообщила Скворцова журналистам.

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"Остальные получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. У шести отмечается состояние тяжелое, у остальных — средней тяжести", — добавила министр.

Она также сообщила, что среди госпитализированных находится несовершеннолетняя девочка с черепно-мозговой травмой и ожогами.

Скворцова отметила, что федеральные клиники готовы к приему пациентов в случае необходимости, но пока транспортировка в Москву никому не требуется.

Президент России Владимир Путин поручил властям Петербурга принять все необходимые меры для оказания помощи родным погибших и пострадавшим в метро.

Одна бомба обезврежена



Еще одного взрыва удалось избежать — на станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, обнаруженное устройство было смонтировано в корпусе огнетушителя.

"Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было смонтировано в корпусе огнетушителя, который лежал в черной сумке", — сказал собеседник агентства.

Возбуждено дело о теракте



Как сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовное дело о теракте возбуждено после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

"Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия", — сказала Петренко.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следствие не исключает того, что взрыв мог осуществить смертник.

Пресс-секретарь городского метрополитена Юлия Щавель рассказала, что следователи уже допросили машиниста поезда, в котором произошло ЧП.

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Выяснением обстоятельств ЧП в метро занимаются все профильные ведомства. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил ситуацию с директором ФСБ Александром Бортниковым. По словам главы государства, правоохранительные органы и специальные службы работают и сделают все, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку произошедшего.

В связи с произошедшим Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об антитеррористической защищенности объектов и предприятий транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленинградской области. "В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию исполнения указанных требований закона", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает ведомство, при наличии оснований будут "незамедлительно приняты меры к устранению выявленных нарушений и привлечению виновных в них лиц к установленной законом ответственности".

Кроме того, как сообщает Минтранс России, Ространснадзор в ближайшее время проведет внеплановую проверку ГУП "Петербургский метрополитен".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Эвакуация людей с питерской станции метро "Сенная площадь" после взрывов

Безопасность усилена



После произошедшего министерство транспорта России направило телеграмму в субъекты транспортной инфраструктуры об усилении мер по антитеррористической защищенности на объектах.

В связи с произошедшим ведомство создало штаб для координации деятельности ведомств и взаимодействия с правоохранителями.

Национальный антитеррористический комитет координирует работу органов безопасности для недопущения новых взрывов в Петербурге, сообщает информационный центр ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение столичному ГУВД, управлению Росгвардии по Москве и метрополитену усилить меры безопасности в метро, на Московском центральном кольце и железнодорожном транспорте.

Кроме того, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) после взрыва в метро Санкт-Петербурга направило всем российским аэропортам и авиакомпаниям директиву о принятии дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности.

Метро Петербурга частично закрыто



После взрыва из подземки Петербурга эвакуированы более 1,2 тысячи человек, сообщили в пресс-службе МЧС. В настоящее время восстановлена работа трех веток метро.

Правоохранители проводят проверку всех станций метро и тоннелей. "Объем (проверки) большой, не исключено, что уйдем в ночь", — сообщила представитель Петербургского метрополитена.

В связи со сложившейся ситуацией власти города пустили дополнительные маршруты наземного транспорта, дублирующие метро, а также сделали проезд бесплатным. Взрыв в метро осложнил движение на дорогах Северной столицы, пробки в городе, согласно сервису "Яндекс.Пробки", достигли 10 баллов.

Траур



В северной столице в связи с трагедией со вторника объявлен трехдневный траур.

"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", — сообщил в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Возле станции метро "Сенная площадь" уже появились цветы и свечи.

Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду в Москве, чтобы почтить память погибших при теракте в метро в Санкт-Петербурге.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>