Гутерреш: причастные к взрыву в Петербурге должны понести ответственность

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (191)

ООН, 3 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Причастные к взрыву в Санкт-Петербурге должны быть привлечены к ответственности, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Генеральный секретарь ООН осудил произошедший сегодня взрыв в метро Санкт-Петербурга", — сообщил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу РФ. "Причастные к этому ужасному деянию должны быть привлечены к ответственности", — заявил представитель главы всемирной организации.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Официально сообщалось о 10 погибших и 37 госпитализированных. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>