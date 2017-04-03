Матвиенко: будет сделано все для полного расследования взрывов в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. СК, спецслужбы и правоохранительные органы сделают все для полного и объективного расследования причин взрыва, произошедшего в петербургском метро, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер СФ подчеркнула, что глубоко потрясена трагедией и скорбит вместе с родными и близкими погибших.
"Выражаю искреннее сочувствие и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказала она.
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