Матвиенко: будет сделано все для полного расследования взрывов в Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (131)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. СК, спецслужбы и правоохранительные органы сделают все для полного и объективного расследования причин взрыва, произошедшего в петербургском метро, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уверена, Следственный комитет России, спецслужбы, правоохранительные органы сделают все для полного и объективного расследования случившегося", — сказала Матвиенко, чьи слова цитирует пресс-служба Совфеда.

Спикер СФ подчеркнула, что глубоко потрясена трагедией и скорбит вместе с родными и близкими погибших.

"Выражаю искреннее сочувствие и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказала она.

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