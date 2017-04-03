Твит Кашина о трагедии в Петербурге возмутил соцсети

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пользователи соцсетей осудили реакцию российского журналиста и оппозиционера Олега Кашина в связи с трагедией в петербургском метро.
Ранее в понедельник в петербургском метро произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые.
Кашин прокомментировал взрыв, связав его с передачей Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter.
"А потому что Исакий не надо было трогать", — заявил Кашин.
А потому что Исакий не надо было трогать.— Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) 3 апреля 2017 г.
Пользователи соцсетей выражают возмущение по поводу высказывания оппозиционера.
"Да Кашин ожидал от тя такое, но надеялся, что ошибаюсь", — пишет Selius Moonty в ответ на исходный твит.
Вот думаешь, что "оппозиция" достигла дна, но тут снизу твитит Кашин… pic.twitter.com/dK1ul0ASIf— Андрей Комардин (@warlocktlt) 3 апреля 2017 г.
Другие пользователи предложили проверить, не может ли оппозиционер быть как-либо связан с произошедшим.
@marina_saniram @spacelordrock т.е. это Кашин указывает мотив теракта? предлагаю СК проверить господина Кашина, на причастность!— AngelusOcto (@AngelusOcto) 3 апреля 2017 г.
Впрочем, некоторые постоянные читатели аккаунта Кашина уверены, что журналист лишь процитировал чье-то сообщение, чтобы вызвать реакцию соцсетей.
@KSHN Лучше бы тебе Олег указать автора этого твита
— Dmitriy Kravchenko (@kak2c) 3 апреля 2017 г.Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>